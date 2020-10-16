Російська Федерація на переговорах у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу намагається переконати, нібито вона не є стороною військового конфлікту.

Про це в інтерв'ю "Європейської правді" повідомила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Вона зазначила, таку тактику Росія почала застосовувати особливо посилено на останніх зустрічах ТКГ.

"Виділю одну річ, яка загалом не нова, але останнім часом стала набагато помітніша: те, як Росія намагається зробити крок назад і переконати всіх, ніби вона не є частиною "трійки". Що, мовляв, переговори ведуть ОБСЄ, Україна та сепаратисти. це неправда, але зараз вони взялися просувати це всюди – і ми їм постійно нагадуємо, що в Мінську групу входить Росія, а не сепаратисти. що Росія є стороною конфлікту і погодилася брати участь у його рішенні – і ми чекаємо від неї саме цього", – підкреслила вона.

Фельдгузен додала, що Наша країна стала активніше брати участь у переговорах: "раніше інколи було враження, що Україна просто реагує на дії РФ".

Також вона виключила можливість приєднання Німеччини та Франції до переговорів у ТКГ.

"Ні, така схема не буде працювати. У ТКГ входять представники ОБСЄ, Росії та України, і я не думаю, що моїм колегам з Парижа чи Берліна взагалі є сенс там бути. Так, часом вони приїжджали до Мінська, щоб відчути атмосферу – особливо це було потрібно новим колегам, які починали займатися цією темою в МЗС – але це були візити не для участі в "Мінську", а для того, щоб "відчути" його. Але їхньої ролі в засіданнях ТКГ бути не може", – підсумувала пані посол.

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