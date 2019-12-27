"Росія зізналася в масових вбивствах на Майдані": Бутусов про обмін бійців "Беркута"

Новий обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО, де планують передати терористам "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", стане визнанням Росії в масових вбивствах на Майдані і виключить можливість знайти виконавців резонансного злочину.

Про це в Facebook повідомив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, звернувши увагу на те, що буде означати видача в РФ бійців "чорної роти". Він підкреслив, що видавати вбивць було б логічніше після вироку суду.

За словами Бутусова, за розстріл Небесної сотні і бійню на Майдані не буде відповідати жоден виконавець, тому що ці бійці - єдина нитка до виконавців. Він зазначив, що існують факти, які дозволяють впевнено говорити про причетність винних, але тепер це надовго стане предметом для маніпуляцій.

"Відповідальність за масові вбивства на Майдані бере на себе Росія. І медаль Міноборони РФ за приєднання Криму з датою від 20 лютого давалася і за вбивства українців на Майдані. Так, морально і політично Росія підписує визнання", – пояснив він.

На думку журналіста видавати бійців "Беркута" згідно Мінським угодам дивно, тому що вони воювали проти народу, але не проти держави. Він вважає, що після обміну винних не покарають, так як Росія здатна брати заручників і звільняти в Україні кого вважає за потрібне.

Володимир Путін і Володимир Зеленський Колаж

"Вбивства на Майдані є найбільш резонансним злочином, тому що саме в результаті трагедії і революції був повалений режим Януковича. Ця справа - про легітимність влади в Україні, про законність того. Саме тому розслідування всіляко намагається дискредитувати російська пропаганда і ЗМІ", – впевнений Бутусов .

Він не виключає, що після вироку "Беркута" на суді співучасники розстрілів заговорили б більш відверто і українці, можливо, дізналися б нову інформацію.

"Я поважаю позицію президента Володимира Зеленського - він готовий зробити максимум, і хоче звільнити навіть більше, ніж говорив Путін в Парижі, готовий обміняти кого завгодно, щоб витягнути ще більше наших з російських катівень. Але в разі " Беркута" важливий контекст - адже це не стосується війни між РФ і Україною - це питання законності і справедливості в нашій державі", – написав він.

Бутусов вважає, що в подальшій війні з РФ судові вироки по "Беркуту", можливо, дозволили б Україні "бити Росію в судах" за приховування злочинців і подати позови на величезні суми за напад і нанесення збитку.

"Це не можна скидати - адже війна триває, і Росія не припинить ще багато-багато років використовувати всі важелі для тиску на Україну", – підсумував військовий експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що учасниками нового обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО, який повинен відбутися 29 грудня, можуть стати фігуранти гучних злочинів на території України.

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