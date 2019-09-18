Росія зібралася "приєднати" Білорусь: чим це загрожує Україні

Об'єднання Росії і Білорусі в Союзну державу може принести Україні низку нових проблем, зокрема і підвищення рівня воєнної загрози.

Насамперед це пов'язано з утворенням більшої протяжності кордону з Росією, пише "24 канал". Крім цього, президент РФ Володимир Путін уже затвердив військову доктрину Союзної держави.

Також така коаліція може завдати Україні і економічних втрат. За словами експерта Українського інституту майбутнього Ігара Тишкевіча, Мінськ більше не зможе реалізовувати вигідні для нього угоди, зокрема і з Україною.

Через санкції, введені Росією проти України, Білорусь буде змушена дотримуватися аналогічної політики. Це, в свою чергу, спричинить відповідні заходи з боку Європейського Союзу.

Тишкевіч підкреслив, що Росія вже неодноразово робила наполегливі спроби об'єднання з Білоруссю на більш вигідних для себе умовах. Вперше це відбулося в 2004-2005 роках, коли країни домовилися про введення єдиної валюти в 2006 році.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко Антикор

"Вдруге росіяни змусили Білорусь підписати дорожню карту щодо інтеграції ключових галузей економіки з дедлайнами до кінця 2014 року. Зараз – 2019 рік, з реалізацією цього теж не склалося. Зараз буде третя спроба. Росіяни до неї підходять уже більш масштабно і системно. Чи вистачить запасів і ресурсів у Білорусі? Не знаю", – підсумував експерт.

Як писав OBOZREVATEL:

У грудні 2018 року російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "більш тісною інтеграцією".

Олександр Лукашенко відповів, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви по "інтеграції" держави є марним.

У вересні 2019 одному російське ЗМІ "Комерсант" оприлюднило інформацію, що вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративний держава. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.

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