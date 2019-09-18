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18 вересня • оновлено в 10:24
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/ Політика

Росія зібралася "приєднати" Білорусь: чим це загрожує Україні

1.6т Читати матеріал російською

Об'єднання Росії і Білорусі в Союзну державу може принести Україні низку нових проблем, зокрема і підвищення рівня воєнної загрози.

Насамперед це пов'язано з утворенням більшої протяжності кордону з Росією, пише "24 канал". Крім цього, президент РФ Володимир Путін уже затвердив військову доктрину Союзної держави.

Також така коаліція може завдати Україні і економічних втрат. За словами експерта Українського інституту майбутнього Ігара Тишкевіча, Мінськ більше не зможе реалізовувати вигідні для нього угоди, зокрема і з Україною.

Через санкції, введені Росією проти України, Білорусь буде змушена дотримуватися аналогічної політики. Це, в свою чергу, спричинить відповідні заходи з боку Європейського Союзу.

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Тишкевіч підкреслив, що Росія вже неодноразово робила наполегливі спроби об'єднання з Білоруссю на більш вигідних для себе умовах. Вперше це відбулося в 2004-2005 роках, коли країни домовилися про введення єдиної валюти в 2006 році.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Антикор

"Вдруге росіяни змусили Білорусь підписати дорожню карту щодо інтеграції ключових галузей економіки з дедлайнами до кінця 2014 року. Зараз – 2019 рік, з реалізацією цього теж не склалося. Зараз буде третя спроба. Росіяни до неї підходять уже більш масштабно і системно. Чи вистачить запасів і ресурсів у Білорусі? Не знаю", – підсумував експерт.

Як писав OBOZREVATEL:

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Україна
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Вы когда нибудь ловили на удочку линя или вьюна ? Подцепить на крючок этих рыб можно, но хрен вы их возьмёте в руки, выскользнут.))) Вот так и Лукашенко))) Он ещё подоит рассеюшку ))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"россияне заставили Беларусь подписать..." Вы вообще дураки? Просто стыдно за вас
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70rus xxx
70rus xxx
Успокойтесь,селяне,вам хуже уже не будет.
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