Росія зажадала інспекцій на Донбасі, щоб перевірити звіти ОБСЄ

Російська сторона в Тристоронньої контактній групі висунула нові умови, зажадавши провести "спільні інспекції" на Донбасі.

Так вони хочуть перевірити, щоб звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня заявив постпред України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що росіяни виступають за перегляд додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які було узгоджено 22 липня.

Цимбалюк уточнив, що Росія блокує переговори в ТКГ, незважаючи на численні звіти ОБСЄ про перемир'я.

"Росія натомість вимагає проведення так званих спільних інспекцій для перевірки звітів і висновків ОБСЄ. Дозвольте мені чітко заявити: Україна повністю довіряє ОБСЄ і високо цінує важливу звітність із боку СММ", – заявив постпред.

Глава місії України наголосив, що блокування делегацією РФ мирних переговорів у межах ТКГ є неприйнятним. На його думку, ситуація дійшла до того, що вже "пора бити на сполох", оскільки протягом кількох тижнів продуктивну роботу в контактній групі фактично припинено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, засідання ТКГ 30 вересня довелося зупинити через те, що російська делегація порушила режим конфіденційності. За даними ЗМІ, росіяни вели несанкціонований аудіо- і відеозапис.

На засіданні глава української делегації Леонід Кравчук різко відповів представнику РФ Борисові Гризлову і закликав його не ставити ультиматумів. Також він заявив про готовність до конструктивної роботи.