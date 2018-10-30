Росія замахнеться на нові території України: МЗС заявив про небезпеку

Скасування між Україною і Росією договору про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був укладений в 2003 році, може призвести до нового територіального конфлікту.

Про це заявила заступник глави МЗС України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в ефірі програми "Свобода слова", передає "Укрінформ". Вона додала, що при цьому Україна не отримає додаткових прав.

"Що стосується самого договору, то він складається з 5 статей. Одна з цих статей ніколи не була реалізована, а саме - не була реалізована делімітація Азовського моря. З точки зору додаткових прав Україна нічого не отримає, денонсувавши договір з РФ по Азовському морю. Ми можемо отримати новий територіальний спір з РФ щодо делімітації Азовського моря", - повідомила вона.

Зеркаль додала, що судовий позов України в РФ заснований на Конвенції ООН з морського права, незважаючи на те, що існував двосторонній договір з РФ.

"Дійсно, ця угода, на мій погляд, була укладена неправомірно з точки зору Міжнародної морської конвенції, але відповідь на це має дати суд, і ми чекаємо відповідь вже в наступному році", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росію чекають проблеми через Азовського моря.