"Росія загнана в кут": Пристайко зробив гучну заяву про війну на Донбасі

Україна "загнала Росію в кут", зважившись на розведення військ на Донбасі.

Так вважає глава МЗС України Вадим Пристайко, про що він заявив у понеділок, 11 листопада, в ефірі ток-шоу "Свобода слова".

За його словами, зараз Путін повинен зробити крок назустріч, оскільки Україна вже здійснила перші дії на шляху до миру на Донбасі.

"Що стосується розведення і готовності російської сторони до розведення. Я думаю, що коли ми починали цей процес влітку, вони взагалі не вірили, що взагалі здатні рухатися цим шляхом. Зараз м'яч на стороні Росії. Росія загнана в кут", – вважає Пристайко.

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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