Росія "заборонила" в'їзд звільненим українським морякам: з'ясувалися нові подробиці

Адвокат Микола Полозов спростував інформацію про те, що 24 звільненим українським морякам заборонили в'їзд до Росії.

Офіційні дані він опублікував на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

За його словами, звільнені значаться в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі, що перебуває у провадженні Слідчого управління ФСБ Росії.

Росія "заборонила" в'їзд звільненим українським морякам

"Жодних заборон на в'їзд до Російської Федерації щодо 24 українських військових моряків не виносилося", – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за версією адвоката Дмитра Дінзе, всім 35 звільненим із російського полону українцям довічно заборонили в'їжджати на територію Росії.

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