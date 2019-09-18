Головна Новини
18 вересня • оновлено в 16:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Росія "заборонила" в'їзд звільненим українським морякам: з'ясувалися нові подробиці

1.2т Читати матеріал російською

Адвокат Микола Полозов спростував інформацію про те, що 24 звільненим українським морякам заборонили в'їзд до Росії.

Офіційні дані він опублікував на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

За його словами, звільнені значаться в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі, що перебуває у провадженні Слідчого управління ФСБ Росії.

Росія "заборонила" в'їзд звільненим українським морякам

Росія "заборонила" в'їзд звільненим українським морякам

Новини
Обмін відбувся! Україна повернула 35 в'язнів Кремля: всі деталі

"Жодних заборон на в'їзд до Російської Федерації щодо 24 українських військових моряків не виносилося", – написав він.

Пост у мережі

Пост у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за версією адвоката Дмитра Дінзе, всім 35 звільненим із російського полону українцям довічно заборонили в'їжджати на територію Росії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
В России мужья ждут.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Приезжайте в гости, мокряки, камеры готовы))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel