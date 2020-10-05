Росія втричі збільшила військову присутність у Криму, – МЗС України

За час анексії Криму Росія майже втричі збільшила свою військову присутність на півострові.

Як повідомила на брифінгу, який транслювався на сторінці МЗС у Facebook, перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, РФ також веде активну політику колонізації Криму.

"Російська Федерація збільшує майже втричі свою військову присутність на Кримському півострові. Далі відбувається колонізація півострова. Коли з одного боку репресіями вичавлюють громадян України,.. а з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян РФ", – сказала вона.

За словами Джапарової, Росія вкладає величезні кошти в модернізацію всіх компонентів військової присутності в Криму.

Також вона зазначила повсюдне порушення прав людини на окупованому півострові.

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