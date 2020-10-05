Росія втричі збільшила військову присутність у Криму, – МЗС України
За час анексії Криму Росія майже втричі збільшила свою військову присутність на півострові.
Як повідомила на брифінгу, який транслювався на сторінці МЗС у Facebook, перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, РФ також веде активну політику колонізації Криму.
"Російська Федерація збільшує майже втричі свою військову присутність на Кримському півострові. Далі відбувається колонізація півострова. Коли з одного боку репресіями вичавлюють громадян України,.. а з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян РФ", – сказала вона.
За словами Джапарової, Росія вкладає величезні кошти в модернізацію всіх компонентів військової присутності в Криму.
Також вона зазначила повсюдне порушення прав людини на окупованому півострові.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Джапарова обурилася через те, що Росія не допускає міжнародних правозахисних організацій до тимчасово окупованого Криму і постачає зброю на Донбас.
Також Джапарова спростувала інформацію про те, що на одній із зустрічей у Києві держсекретар США Майк Помпео заявив, що Україні навряд чи вдасться повернути окупований Росією Крим.
Крім того, Джапарова повідомила, що ключовою загрозою для Чорноморського регіону є мілітаризація Росією українського анексованого Криму.
МЗС України збирається провести так званий Кримський саміт в рамках "Кримської платформи".