Росія втричі збільшила військову присутність у Криму, – МЗС України
Еміне Джапарова заявила, що Росія веде активну політику колонізації Криму
З одного боку репресіями вичавлюють громадян України, а з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян РФ
Також на півострові повсюдно відбуваються порушення прав людини
За час анексії Криму Росія майже втричі збільшила свою військову присутність на півострові.
Як повідомила на брифінгу, який транслювався на сторінці МЗС у Facebook, перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, РФ також веде активну політику колонізації Криму.
"Російська Федерація збільшує майже втричі свою військову присутність на Кримському півострові. Далі відбувається колонізація півострова. Коли з одного боку репресіями вичавлюють громадян України,.. а з іншого боку завозяться сотні тисяч громадян РФ", – сказала вона.
За словами Джапарової, Росія вкладає величезні кошти в модернізацію всіх компонентів військової присутності в Криму.
Також вона зазначила повсюдне порушення прав людини на окупованому півострові.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Джапарова обурилася через те, що Росія не допускає міжнародних правозахисних організацій до тимчасово окупованого Криму і постачає зброю на Донбас.
Також Джапарова спростувала інформацію про те, що на одній із зустрічей у Києві держсекретар США Майк Помпео заявив, що Україні навряд чи вдасться повернути окупований Росією Крим.
Крім того, Джапарова повідомила, що ключовою загрозою для Чорноморського регіону є мілітаризація Росією українського анексованого Криму.
МЗС України збирається провести так званий Кримський саміт в рамках "Кримської платформи".