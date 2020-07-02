Росія витрачає близько $5 млрд доларів на рік на війну з Україною, – Резніков

З бюджету Російської Федерації на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму в рік виділяється в середньому $5 млрд доларів США.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час пресконференції. Частина грошей іде на утримання чиновників, частина – на військові дії.

"Ми точно знаємо, що з російського бюджету йде фінансування на зарплати держслужбовцям на тимчасово окупованому Донбасі та в Криму. За нашими даними це $1,3 млрд на рік на цивільні справи, і за нашою інформацією до $3,7 млрд на рік на війну, на військові питання. В середньому $5 млрд доларів на рік", – заявив віцепрем'єр.

Він додав, що фінансування здійснюється в різні способи, зокрема через банки Осетії.

"Але одночасно, паралельно, через угоди, через своїх ділків вони з окупованого Донбасу витягали, наприклад, вугілля. Але це вже заробіток приватних осіб. За нашими оцінками, близько $4,7 млрд за 5 років", – зазначив Рєзніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист Володимир Батюк проговорився про те, що терористи "Л/ДНР" отримують фінансування ззовні, без якого вони не змогли б воювати.