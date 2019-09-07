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8 вересня • оновлено в 10:58
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Росія висунула Україні перші вимоги після обміну полоненими

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Росія зажадала від України після обміну полоненими зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.

Про це сказано в заяві МЗС РФ, де закликали вирішити "комплексні проблеми на південному сході України".

"Місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій", - написали в МЗС.

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"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією

Ілюстрація

Ілюстрація

фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Маскова Илона
Маскова Илона
Господа кастрюлеголовые. Вы, конечно, можете сколь угодно долго изгаляться в интернетиках, пугать Россию и что-то требовать от всего мира... Но (!), как показала практика, что Путин сказал, то и исполнилось. Так, что - готовьтесь к неукоснительному соблюдению минских.
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Глушко Андрей
Глушко Андрей
А что исполнилось?
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Тим,хто хоч якось визнає Юрисдикцію України і виїжджає за пенсією на підконтрольну Україні територію,-і так виплачуюють. А ВОЗИТИ пенсію в ОРДЛО і тим самим утримувати територію і бойовиків,бо в Московії кінчаються гроші?-це і дурниця -ТУПІСТЬ-і зрада і САМИм Українським громадяням потрібно.Якщо самого ЗЕ не купили,то він хоч розуміє,що після цього деякі громадяни ввімкнуть шлунок замість Голови.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
всем взбунтовавшимся против пенсий жителям Донбасса, не хотите платить - отпустите, внесите изменение в Конституцию и перенесите границу,признайте их не гражданами, а территорию независимой, забудьте про этих людей и не лезьте к ним, они сами тогда решат свои проблемы.
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Shepard John
Shepard John
Plotnikov Alex, сначала руснявую падаль обратно в болото надо выкинуть, а потом уже и нести пенсии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка, ты да, тут не поспоришь.
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