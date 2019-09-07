Росія висунула Україні перші вимоги після обміну полоненими

Росія зажадала від України після обміну полоненими зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.

Про це сказано в заяві МЗС РФ, де закликали вирішити "комплексні проблеми на південному сході України".

"Місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій", - написали в МЗС.

Ілюстрація фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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