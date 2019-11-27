Росія висуне ультиматум Україні під час "нормандської зустрічі"

На саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог із Донбасом.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає "Комсомольская правда".

Нагадаємо, як повідомляють кремлівські ЗМІ, президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" може провести окрему зустріч з главою Росії Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрінуться в Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно закінчувати цю війну", – сказав він.

Раніше в мережі з'явився інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

Обмін полоненими.

Зняття економічної блокади з "Л / ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію.

Новий закон про особливий статус Донбасу.

Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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