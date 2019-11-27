Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:14
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Росія висуне ультиматум Україні під час "нормандської зустрічі"

19.6т
Читати матеріал російською

На саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог із Донбасом.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає "Комсомольская правда".

Нагадаємо, як повідомляють кремлівські ЗМІ, президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" може провести окрему зустріч з главою Росії Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрінуться в Парижі

Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрінуться в Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно закінчувати цю війну", – сказав він.

Раніше в мережі з'явився інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

  • Обмін полоненими.

  • Зняття економічної блокади з "Л / ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію.

  • Новий закон про особливий статус Донбасу.

  • Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
208
50
Смішно
11
Цікаво
20
Сумно
25
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Вова-младший сделает всё, как скажет Вова-старший. Потому что очень хочет вырасти и тоже стать большим.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleynyk Denis
Oleynyk Denis
Прямой диалог только после контроля границы с рашей.. Кем угодно, но контроля...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
sadyk alex
sadyk alex
россия нарушает международные законы,игнорирует здравыи смысл,пренебрегает человеческими ценностями.и т.д.и что с гуся вода.странно,не правда ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги