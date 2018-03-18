Росія висилає дипломатів Британії: в Україні запропонували їм роботу

Глава МЗС України Павло Клімкін запропонував працевлаштувати в Києві британських дипломатів, яких РФ вирішила вислати з країни і оголосити їх персонами нон-грата через отруєння шпигуна Сергія Скрипаля, в якому Лондон звинуватив Москву.

На своїй сторінці в Twitter Клімкін звернувся до міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона, заявивши про бажання співпраці.

За словами Клімкіна, в Києві готові "відновити роботу консульської секції".

"Українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву", - написав міністр.

"Ми готові до більшої кількості британських дипломатів в Україні, нехай йдуть до нас", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, влада Росії зажадала, щоб 23 британських дипломати покинули територію країни, а також припинили діяльність Британської ради.

Як повідомляв "Обозреватель", Міністерство закордонних справ Великобританії відреагувало на висилку дипломатів з РФ.