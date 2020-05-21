У Міністерстві закордонних справ України заявили про погіршення ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму на тлі пандемії COVID-19.

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У заяві МЗС, опублікованій 21 травня на сайті відомства, сказано, що Росія використовує загострення гуманітарної ситуації, щоб порушувати права і свободи кримчан.

"Незважаючі на свої обов'язки як окупаційного держави про охорону здоров'я населення, визначені міжнародним гуманітарним правом, Російська Федерація використовує загострення гуманітарної ситуації як димову завісу виключно для подальшого наступу на права і свободи кримчан", – підкреслили у відомстві.

У приклад наводиться указ російського президента Володимира Путіна про позбавлення громадян України права власності на землю в Криму.

Зазначається, що РФ вже більше трьох років ігнорує наказ Міжнародного суду ООН, який вимагає відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Також в МЗС нагадали про продовження практики вручення так званих "застережень про екстремістську діяльність", а також про судові процеси, політично і релігійно мотивоване позбавлення волі, переслідування громадських активістів.

"Закликаємо міжнародне співтовариство посилити спільні зусилля для розвінчання міфів російської пропаганди, яка є елементом російської агресії і дестабілізуючих дій, спрямованих проти України та інших демократичних держав", – підкреслили у відомстві, додавши, що блокування Росією належного і безперешкодного доступу міжнародних моніторингових місій на півострів є неприйнятним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна виступила із заявою з приводу реакції МЗС РФ на річницю вступу на посаду президента Володимира Зеленського. Зовнішньополітичне відомство України назвало це черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи держави і нав'язати спотворені інтерпретації реальності.