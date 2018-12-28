Росія відкриває новий фронт війни: Порошенко назвав постраждалі країни

Росія робитиме спроби втручання у вибори, які пройдуть у 2019 році в Україні та Молдові. Таким чином агресор продовжить вести гібридну війну в спробі реалізації своїх планів на території інших держав.

І Молдова, й Україна вже не перший рік страждають від політики РФ, проте саме напередодні виборів очікується ескалація, заявив президент України Петро Порошенко під час відкриття оновленого пункту пропуску "Паланка" на українсько-молдовському кордоні в Одеській області.

"Стратеги російської гібридної війни готуються відкрити ще один потужний фронт проти України і Молдови. Наші країни стоять на порозі важливих виборів, і Росія вже почала реалізовувати плани втручання у виборчі процеси", — підкреслив український президент.

Порошенко пояснив, що серед методів впливу Росії — лояльні до неї кандидати, які готові домовлятися про мир на умовах агресора. Також це інформаційна пропаганда, спрямована на дискредитацію керівництва України й Молдови.

Петро Порошенко Прес-служба президента України

"І наслідки цієї пропаганди відчувають не тільки наші країни, а й інші європейські", — повідомив Петро Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді парламент Молдови звинуватив російські видання ТАСС і "РИА Новости" у поширенні дезінформації. Вони опублікували новину про те, що в Молдові "пенсіонерів хочуть зобов'язати підтверджувати, що вони ще живі".

Новина була написана в Кишиневі і спирається на законопроект, підписаний депутатом Демократичної партії Валентиною Булигою.