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Росія відкриває новий фронт війни: Порошенко назвав постраждалі країни

11.2тЧитати матеріал російською

Росія робитиме спроби втручання у вибори, які пройдуть у 2019 році в Україні та Молдові. Таким чином агресор продовжить вести гібридну війну в спробі реалізації своїх планів на території інших держав.

І Молдова, й Україна вже не перший рік страждають від політики РФ, проте саме напередодні виборів очікується ескалація, заявив президент України Петро Порошенко під час відкриття оновленого пункту пропуску "Паланка" на українсько-молдовському кордоні в Одеській області.

"Стратеги російської гібридної війни готуються відкрити ще один потужний фронт проти України і Молдови. Наші країни стоять на порозі важливих виборів, і Росія вже почала реалізовувати плани втручання у виборчі процеси", — підкреслив український президент.

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Порошенко пояснив, що серед методів впливу Росії — лояльні до неї кандидати, які готові домовлятися про мир на умовах агресора. Також це інформаційна пропаганда, спрямована на дискредитацію керівництва України й Молдови.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба президента України

"І наслідки цієї пропаганди відчувають не тільки наші країни, а й інші європейські", — повідомив Петро Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді парламент Молдови звинуватив російські видання ТАСС і "РИА Новости" у поширенні дезінформації. Вони опублікували новину про те, що в Молдові "пенсіонерів хочуть зобов'язати підтверджувати, що вони ще живі".

Новина була написана в Кишиневі і спирається на законопроект, підписаний депутатом Демократичної партії Валентиною Булигою.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Расия открывает фронт , но это не мешает вальцману грабить украину . В украине за 5 лет войны кастрюли получают гробы а вальцман разбогател в 20 раз .
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Rudenko Konstantin ))) не тошни, подельник педруши, про семью свою тебе подуматьинадо было прежде, чем ты про гаквканье заскулил, животное. То, что вашему кодла вальцмана претензия в отсутствии определения народа Украины не аргумент вашу подлость и нарушение прав народа страны, где петрушка узурпировал власть и выдаёт))) Как на ладони вы со всеми вашими фигеле-мигеле и за все с вас будет спрос, претензия обоснованная и твоей вонью предательства народовластия не скрыть, шоха:)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
zhukov vanya, на твой скулежь пох, мурло, главное, что по сути вашему продажному племени возразить нечего в связи с чем и переходит на личности, дешевки
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Петюня, любые затруднения с выборами в Украине не хуйла, а только твоя прямая заслуга, шоколадный махинатор. В Украине твоими усилиями и усилиями твоей шоблы сохраняется неопределенность с тем, кого считать народом Украины и что обеспечивает единство поколений этого народа. Эта неопределенность - твоя жульническая политика, негодяй, которая допускает нахождение у власти махинаторов как ты ценой игнорирования власти народа, задев датированной в украинской Конституции. Не хуйло гарант Конституции в Украине, а Порошенко, поэтому фактическое отсутствие власти юридически неопределенного народа "заслуга" именно Порошенко, прежде всего.
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1 из 6 ответов | показать все
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Rudenko Konstantin кому и кобыла невеста, извращенец, на твоё кодло что вам понятно никто и не собирается ориентироваться, вы отвечаете за узурпацию власти народа Украины и нарушение ст. 5 Конституции, педрушкин подельник, так что привыкай в другой позе стоять:)
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