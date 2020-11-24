Росія відкрито бреше про Україну на засіданні в ТКГ, – Арестович

Росія не дає достовірних даних про ситуацію біля лінії розмежування на Донбасі в зоні проведення ООС.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович зазначив, що Росія бреше, коли говорить, що нібито Україна стягує важку військову техніку поблизу лінії зіткнення, передає УНН.

"Вони (росіяни – Ред.) постійно викатують опуси, один за іншим. Це називається інформаційний супровід. Але ми говоримо правду, в тій частині, в якій ми можемо – тобто, яку нас не просили притримати поки, ОБСЄ та ін. А вони брешуть, відкрито, і ми до цього звикли", – сказав Арестович.

Представник української делегації підкреслив, що росіяни в ТКГ брешуть для громадськості, але на переговорах обговорюють український план щодо Донбасу.

"Це – для внутрішньої аудиторії. Що Володимир Володимирович (Путін – Ред.), як завжди, непереможний. Насправді – вони сидять, і як зайчики, обговорюють кожен наш пункт ("Плану щодо Донбасу" – Ред.). Їх пункти майже не дискутуються", – додав він.

Нагадаємо, що чергові засідання в ТКГ пройдуть 24 і 25 листопада, де повинні розглянути "План дій" щодо Донбасу та питання розблокування КПВВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Арестович сказав, що обмін полоненими між Україною і Росією може пройти до кінця поточного року.