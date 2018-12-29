Росія відгородилася у Криму ''стіною'': що це означає і як реагувати Україні

Росія продовжує господарювати в окупованому Криму — півострів відгородили від України парканом. Нове загородження розтягнулося на 60 кілометрів, прикриваючи фактично весь Перекопський перешийок, що розділяє півострів і материкову Україну. "Стіна" обладнана камерами спостереження, датчиками і пунктами дозору.

Навіщо росіяни будують паркан і як реагуватиме Україна — з'ясовував OBOZREVATEL.

У чому суть?

На кордоні з материковою Україною влада окупованого Криму облаштувала паркан. Планування об'єкта почалося ще у 2015 році, наразі будівництво фактично завершене.

"Завершилося планове будівництво кордону інженерно-технічних споруд і налаштування складної системи сигналізаційних датчиків у районі Перекопського перешийка", — пише прес-служба так званого кримського прикордонного управління ФСБ.

Головна мета нової фортифікаційної системи — фізично перекрити всю ділянку тимчасового кордону і здійснювати регулярний контроль за прикордонними районами.

ФСБ России показала стену на въезде в Крым.



Металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия pic.twitter.com/b8tlDwmSJN — Крым. Реалии (@krymrealii) 28 декабря 2018 г.

Як стверджують російські силовики, протяжність об'єкта — 60 кілометрів. Стіна повністю обладнана датчиками, камерами і пунктами спостереження.

"Рубіж інженерних споруд складається з декількох типів загородження довжиною понад 60 кілометрів і розміщених на ньому кількох сотень датчиків різного типу дії, розташованих як прихованим, так і відкритим способом, а також оснащених системами телевізійного спостереження, що включають тепловізійну апаратуру для забезпечення ефективнішого контролю за місцевістю в темний час доби і в умовах поганої видимості", — стверджують окупанти.

Зокрема були встановлені два сигналізаційні комплекси. У Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану на адмінкордоні з окупованим Кримом, який при цьому не видно з материкової частини країни.

"Цю конструкцію не видно з материкової України, тобто вона розташована більше у глибині. За наявною інформацією, конструкція досить "сира". Там встановлювалися прилади, які ще не апробовані і лише нещодавно розроблені", — сказав спікер Держприкордонслужби Олег Слободян.

Яка реакція України?

У Міністерстві закордонних справ України вже заявили, що відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини неминуча. На жаль, реальних важелів впливу на військову доктрину РФ, як засвідчує практика, немає.

За словами військового експерта Олега Старікова, за нинішньої ситуації Україна має знову звертати увагу міжнародної спільноти на такі порушення.

"Росія ж вважає півострів своїм, тому вони і захищають кордон стіною, роблять укріплення, підтягують війська. Україна вважає територію своєю, але тимчасово окупованою. Якщо ми почнемо відгороджуватися від Криму, то ми таким чином легітимізуємо окупаційну владу. На мою думку, про факт зміцнення кордону з боку РФ треба інформувати всіх міжнародних партнерів України. Тільки через такий тиск можна щось зробити", — розповів OBOZREVATEL Старіков.

Кордон між США і Мексикою

Варіант побудувати альтернативну "стіну" на кордоні відкидає і екс-спікер Генштабу АТО Владислав Селезньов. Він наголосив, що таке масштабне будівництво не вирішить проблеми. Тим більше наша країна вже має невдалий досвід таких проектів.

"Україна мала досвід будівництва "стіни" на кордоні з РФ, всі ми добре пам'ятаємо, чим це завершилося. Тому зараз вести розмову про будівництво подібних споруд немає сенсу. Але світовий досвід показує, що час від часу ці споруди виконують захисну роль. Можна згадати споруди між Туреччиною і Сирією, Мексикою і США. Прикладів багато, але чи вирішить це проблему — питання двозначне. Найпотужніший елемент захисту — ефективні дії ЗСУ. Якщо противник знає, що він отримає "по зубах" в разі проникнення на нашу територію, то це і є ефективна "стіна", — впевнений екс-спікер Генштабу.

Як Росія озброює Крим і чому?

Причина таких дій проста — Росія вважає Крим своєю територією і прагне максимально воєнізувати її. На думку стратегів Кремля, потужне озброєння і десятки тисяч солдатів можуть бути як стримувальним фактором, так і можливим плацдармом для наступу на Україну.

Варто зазначити, з моменту окупації Криму у 2014 році російська армія істотно посилила свою військову присутність у регіоні. OBOZREVATEL неодноразово писав про переміщення військ у регіоні. В кінці листопада 2018 року стало відомо, що в окуповану Керч перемістили антикорабельні берегові комплекси "Бал".

30 листопада Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) опублікувало знімки супутника, на яких зафіксовано скупчення військової техніки.

На аеродромі Бельбек біля Севастополя виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків Су-27 різних модифікацій, 8 літаків МіГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки.

Того ж дня Міноборони РФ повідомило про розміщення на окупованому півострові дивізіону зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРПК) "Панцир-С", призначених для посилення протиповітряної оборони. Ці маневри були зроблені буквально через кілька днів після атаки на українські кораблі у Чорному морі.

Росія озброює Крим

Справжню тривогу викликає і можливе розміщення ядерної зброї на півострові. Є інформація, що у колишньому сховищі зброї масового ураження під Кизилташем, між Феодосією і Судаком, навели лад.