Росія в ТКГ влаштувала істерику через вибори на Донбасі, – Казанський

Російська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи влаштувала істерику через постанову ВР про проведення місцевих виборів на Донбасі.

Про це в Facebook написав представник української сторони, журналіст Денис Казанський.

"Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику – цього разу через постанову Верховної Ради № 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році". У цій постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися тільки після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України", – розповів він.

Казанський зазначив, що росіяни вимагали, щоб українська сторона скасувала постанову, але їм було відмовлено.

Зауважимо, що 22 липня на засіданні ТКГ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Однак Казанський уважає, що це рішення сильно не вплине на припинення військового конфлікту.

"Можу сказати тільки, що налаштований скептично, оскільки подібних "остаточних" перемир'їв було підписано вже приблизно 100 500, і всі – з відомим результатом. Наприклад, попереднє "всеосяжне і безстрокове" припинення вогню було домовлено рік тому – з опівночі 21 липня 2019 року", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні на переговорах ТКГ не вдалося досягти особливого прогресу з приводу "особливого статусу" Донбасу з російською делегацією.