Російська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи влаштувала істерику через постанову ВР про проведення місцевих виборів на Донбасі.

Про це в Facebook написав представник української сторони, журналіст Денис Казанський.

"Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику – на цей раз через постанову Верховної Ради №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році". У цій постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися тільки після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України", – розповів він.

Казанський зазначив, що росіяни вимагали, щоб українська сторона постанову скасувала, але їм було відмовлено.

Відзначимо, що 22 липня на засіданні ТКГ домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Однак, Казанський вважає, що це рішення сильно не вплине на припинення військового конфлікту.

"Можу сказати тільки, що налаштований скептично, так як подібних "остаточних" перемирій було підписано вже приблизно 100500 і все з відомим результатом. Наприклад, попереднє "всеосяжне і безстрокове" припинення вогню було домовлено рік тому – з опівночі 21 липня 2019 року", – додав він.

Росія в ТКГ влаштувала істерику через вибори на Донбасі, – Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні на переговорах ТКГ не вдалося досягти особливого прогресу з приводу "особливого статусу" Донбасу з російською делегацією.