Росія – це болота навколо Садового кільця, – Турчинов про мрію Путіна відродити СРСР
Російський президент Володимир Путін постійно наголошує на тому, що землі, які його країна вважає своїми, повинні бути повернені до її складу. Втім очільник країни-агресорки забуває про те, що левова частина її територій приєднана силоміць.
Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Прямий" озвучив екссекретар РНБО, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов. Він зазначив, що питомо російською є мізерна частина сучасної РФ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми ж розуміємо, що таке в класичному розумінні Росія. Росія, Російська імперія – це на 80% силою приєднані території. І коли брати "ісконно", як вони кажуть, російські землі – це болота навколо Садового кільця. Оце, може, "ісконно" їхні російські землі", – вважає політик.
Водночас він наголосив, що заяви про "повернення історичної справедливості" – це серйозна загроза з боку Росії. До того ж, її влада серйозно готується втілювати свої злочинні плани не лише в теорії. Доказом цьому, за словами Турчинова, є перетворення тимчасово окупованого Криму на військову базу.
Нагадаємо, Турчинов також заявив, що передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Росії Володимир Путін заявив, що жодна із союзних республік нібито не мала права виходити з СРСР. Однак це трапилося через розпад компартії, яка, згідно з радянською конституцією, мала повну монополію влади.
Зі свого боку Турчинов припустив, що сучасну Російську Федерацію може спіткати доля СРСР, і після її розвалу Кубань та інші території відійдуть до складу України.
Також він впевнений, що Україна може досягти успіху у "повзучому" відвойовуванні Донбасу.
Що стосується Криму, то Турчинов зазначив: якби 2014 року в України була така армія, як у 2019-му, то російських окупантів у Криму можна було б "утопити в їхній крові".