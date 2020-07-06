Росія – це болота навколо Садового кільця, – Турчинов про мрію Путіна відродити СРСР

Російський президент Володимир Путін постійно наголошує на тому, що землі, які його країна вважає своїми, повинні бути повернені до її складу. Втім очільник країни-агресорки забуває про те, що левова частина її територій приєднана силоміць.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Прямий" озвучив екссекретар РНБО, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов. Він зазначив, що питомо російською є мізерна частина сучасної РФ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми ж розуміємо, що таке в класичному розумінні Росія. Росія, Російська імперія – це на 80% силою приєднані території. І коли брати "ісконно", як вони кажуть, російські землі – це болота навколо Садового кільця. Оце, може, "ісконно" їхні російські землі", – вважає політик.

Водночас він наголосив, що заяви про "повернення історичної справедливості" – це серйозна загроза з боку Росії. До того ж, її влада серйозно готується втілювати свої злочинні плани не лише в теорії. Доказом цьому, за словами Турчинова, є перетворення тимчасово окупованого Криму на військову базу.

Нагадаємо, Турчинов також заявив, що передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.

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