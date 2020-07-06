Росія – це болота навколо Садового кільця, – Турчинов про мрію Путіна відродити СРСР
Олександр Турчинов.
Російський президент Володимир Путін постійно наголошує на тому, що землі, які його країна вважає своїми, повинні бути повернені до її складу. Втім очільник країни-агресорки забуває про те, що левова частина її територій приєднана силоміць.
Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Прямий" озвучив екссекретар РНБО, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов. Він зазначив, що питомо російською є мізерна частина сучасної РФ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми ж розуміємо, що таке в класичному розумінні Росія. Росія, Російська імперія – це на 80% силою приєднані території. І коли брати "ісконно", як вони кажуть, російські землі – це болота навколо Садового кільця. Оце, може, "ісконно" їхні російські землі", – вважає політик.
Водночас він наголосив, що заяви про "повернення історичної справедливості" – це серйозна загроза з боку Росії. До того ж, її влада серйозно готується втілювати свої злочинні плани не лише в теорії. Доказом цьому, за словами Турчинова, є перетворення тимчасово окупованого Криму на військову базу.
Нагадаємо, Турчинов також заявив, що передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Росії Володимир Путін заявив, що жодна із союзних республік нібито не мала права виходити з СРСР. Однак це трапилося через розпад компартії, яка, згідно з радянською конституцією, мала повну монополію влади.
Зі свого боку Турчинов припустив, що сучасну Російську Федерацію може спіткати доля СРСР, і після її розвалу Кубань та інші території відійдуть до складу України.
Також він впевнений, що Україна може досягти успіху у "повзучому" відвойовуванні Донбасу.
Що стосується Криму, то Турчинов зазначив: якби 2014 року в України була така армія, як у 2019-му, то російських окупантів у Криму можна було б "утопити в їхній крові".