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Росія та Туреччина домовилися про координацію наземних операцій у Сирії

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Через анонсоване виведення американських військ з Сирії та загострення ситуації навколо Манбіджа РФ та Туреччина домовилися про подальші дії в країні та допомогу в поверненні біженців, повідомили глави МЗС обох держав.Росія та Туреччина у суботу, 29 грудня, домовилися про координацію наземних операціїй у Сирії після того, як США оголосили про виведення своїх військ з країни. "Звісно, ми звернули особливу увагу на нові обставини, які виникли у зв'язку з оголошеним США виведенням своїх військових", - заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров після переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Москві, цитує агенція AFP. У зустрічі також взяли участь міністри оборони обох країн Сергій Шойгу і Хулусі Акар.

Глава російського МЗС додав, що сторони досягли порозуміння щодо того, "як військові представники Росії та Туреччини продовжать координувати свої кроки на землі в нових умовах з метою остаточного викорінення терористичної загрози в Сирії".

Чавушоглу підтвердив, що дві країни будуть координувати операції в Сирії, додавши, що вони також обговорили плани допомоги з повернення додому сирійських біженців. "Ми будемо продовжувати активну роботу та координацію з нашими російськими колегами і колегами з Ірану для прискорення досягнення політичного врегулювання в Сирійській Республіці", - сказав він.

Нагадаємо, Росія, Туреччина та Іран координують свої зусилля щодо Сирії в так званому "астанинському форматі".

В останні дні загострилася ситуація навколо сирійського міста Манбідж: курди запросили урядові війська Башара Асада, аби протистояти загрозі з боку Туреччини. Підрозділи сирійської армії зайняли позиції поблизу міста. Водночас сирійські повстанці, яких підтримує Туреччина, заявили, що почали просуватися разом з підрозділами турецької армії до міста, та запевняють у готовності до військової операції з його звільнення. У конфлікті в Сирії Москва виступає на боці Асада, у той час як Анкара підтримувала опозиційні до нього сили.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп несподівано повідомив про виведення з Сирії близько двох тисяч американських військових. Він заявив, що США досягли своєї мети, оскільки терористичне угрупування "Ісламська держава" було переможене.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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