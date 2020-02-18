Росія скликала Радбез ООН через війну в Україні: всі подробиці онлайн

У вівторок, 18 лютого, Рада Безпеки ООН проводить засідання у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей.

Засідання почалося о 22:00 за Києвом за ініціативою Росії (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

У свою чергу українська сторона зажадала від Генасамблеї провести спецзасідання і обговорити російську агресію: окупацію Криму і війну на Донбасі.

У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. У МЗС раніше заявили про готовність протистояти російським сценарієм в ООН.

OBOZREVATEL веде онлайн засідання Радбезу ООН:

22:35 – представник РФ Василь Небензя взяв слово, звинувативши Україну в русофобії, розкритикувавши Захід і заявивши, що стороною конфлікту є не Росія, а "республіки Донбасу".

Василь Небензя

22:30 – в СММ ОБСЄ підрахували, що з початку року було зафіксовано 647 порушення режиму припинення вогню з використанням терористами забороненого "Мінськом" озброєння.

22:20 – на початку засідання в Раді Безпеки відзначили відновлення переговорів в "нормандському форматі", мирні зусилля української сторони, а також вказали, що в 2019 році кількість постраждалих серед мирного населення Донбасу суттєво знизилася в порівнянні з попередніми роками.

РФ скликала Радбез ООН через Україну obozrevatel

Як писав OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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