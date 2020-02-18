Росія скликала Радбез ООН через війну в Україні: всі подробиці онлайн

У вівторок, 18 лютого, Рада Безпеки ООН проводить засідання у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей.
Засідання почалося о 22:00 за Києвом за ініціативою Росії (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).
У свою чергу українська сторона зажадала від Генасамблеї провести спецзасідання і обговорити російську агресію: окупацію Криму і війну на Донбасі.
У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. У МЗС раніше заявили про готовність протистояти російським сценарієм в ООН.
OBOZREVATEL веде онлайн засідання Радбезу ООН:
22:35 – представник РФ Василь Небензя взяв слово, звинувативши Україну в русофобії, розкритикувавши Захід і заявивши, що стороною конфлікту є не Росія, а "республіки Донбасу".
Василь Небензя
22:30 – в СММ ОБСЄ підрахували, що з початку року було зафіксовано 647 порушення режиму припинення вогню з використанням терористами забороненого "Мінськом" озброєння.
22:20 – на початку засідання в Раді Безпеки відзначили відновлення переговорів в "нормандському форматі", мирні зусилля української сторони, а також вказали, що в 2019 році кількість постраждалих серед мирного населення Донбасу суттєво знизилася в порівнянні з попередніми роками.
РФ скликала Радбез ООН через Україну
obozrevatel
Як писав OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.
Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".