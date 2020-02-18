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18 лютого • оновлено в 12:08
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Росія скликала Радбез ООН через Україну: що будуть обговорювати

2.1т
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Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе засідання щодо ситуації в України 18 лютого о 22:00 за київським часом.

Зокрема, засідання розпочнеться у Нью-Йорку о 15:00 за місцевим часом. Про це йдеться у графіку трансляцій події на сайті ООН.

Зазначимо, що засідання відбудеться з ініціативи Росії у зв'язку з п'ятою річницею ухвалення Мінських угод щодо Донбасу. Після цього, на вимогу України спецзасідання проведе Генасамблея ООН. Обговорять російську агресію і ситуацію на окупованому Донбасі і в анексованому Криму.

Радбез ООН проведе засідання щодо Мінських угод 18 лютого о 22:00

Радбез ООН проведе засідання щодо Мінських угод 18 лютого о 22:00

У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. У МЗС України заявили про готовність протистояти російським сценаріям в ООН.

Як писав OBOZREVATEL, 12 лютого відбулася нова зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську.

У "ДНР" запевнили, що сторони нібито не змогли домовитися про жодну з нових ділянок розведення військ на Донбасі. Водночас українська сторона заявила, що під час переговорів було практично погоджено одну з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Війна на Донбасі Бій під Золотим
Місце
Україна
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