Росія шантажує Україну в ТКГ і шукатиме інші ультиматуми, – Кравчук

Росіяни шантажують українську делегацію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вимогою змінити постанову ВР про проведення місцевих виборів й шукають інші ультиматуми за Мінськими домовленостями.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив, перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. За його словами, навіть якщо є домовленість стосовно якогось питання, росіяни вимагають змінити постанову ВР.

"Ну, є. Шантаж…Називайте, як хочете. Є питання, які ми починаємо обговорювати, йде процес обговорення, прийняття рішення, ну, скажімо, треба зробити щось, домовитися. Вони одразу висувають питання: "Постанова ВР нехтує рішеннями ТКГ, тому ми не можемо погодитися на виконання цих рішень". Мовляв, ці рішення треба відтермінувати, поки не буде змінена ця постанова. Тобто відтермінувати, навіть якщо вже домовилися про щось і є якісь реальні успіхи і кроки. Вони навіть пропонують записати це в документі, що вони погоджуються із чимось, але реальне виконання цього проводити тільки тоді, коли буде змінена постанова. Називайте це шантажем. Та всі обговорення рішень і їхнє виконання ставиться в залежність від зміни постанови ВР", – пояснив Крачук.

Він зазначив, що росіяни "шукають, і буду шукати" інші ультиматуми Україні. Саме тому, зазначив перший президент, українській делегації потрібно бути обережною.

"Коли ми вчора зібралися з членами вже нашої делегації, я відверто всім сказав, що немає жодних заперечень щодо того, що вони їх (ультиматуми - ред.) шукають і шукатимуть, і будуть використовувати будь-які наші неточності або навіть висловлювання. Вони це використовуватимуть. Тому нам потрібно бути дуже й дуже обережними, дотримуватися рішень, які прийняті в ТКГ, міжнародних норм і принципів, тому що крім ТКГ, Мінського і Нормандського форматів ніхто, не скасовував норми та принципи міжнародного права. Тому треба завжди мати це на увазі й бути обережними, точними, нетрадиційними, шукати такі шляхи і форми впливу на наших опонентів і на ситуацію загалом, щоб виконувати головне завдання – домагатися миру", – наголосив Кравчук.

Він висловив переконання, що треба цілеспрямовано йти в напрямку миру і не допускати якихось "тріщинок, щілинок", які можуть бути використані росіянами.

"Не треба давати будь-яких приводів. Треба не відбиватися, а вести продуману, розумну, наступальну позицію у досягненні головного – миру", – додав Кравчук.

Зазначимо, російська сторона блокує подальші перемовини щодо миру на Донбасі, вимагаючи змінити постанову ВР про місцеві вибори 25 жовтня. Росіяни наполягають на тому, що потрібно виключити в документі пункт про неможливість проведення виборів на окупованих територіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук прокоментував відставку Вітольда Фокіна з посади заступника голови делегації в ТКГ. Він запевнив, що про його позицію щодо Донбасу ніхто не знав.