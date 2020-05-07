Росія сама відмовиться від Криму і поверне його Україні – Умланд

В майбутньому утримувати під контролем анексований Крим для Росії буде складно як з фінансової, так і політичної точки зору.

Про це заявив в коментарі "Радіо Свобода" старший експерт Програми європейських, регіональних і російських досліджень Українського інституту майбутнього (UIF), науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд.

"Все йде до того, що сама Росія в якийсь момент відмовиться від Криму, але при (президенті РФ Володимирі) Путіні це виключено", – зазначив він.

Андреас Умланд вважає, що Росія сама відмовиться від Криму

Аналітик нагадав про парі, яке запропонував український посол у Берліні Андрій Мельник колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру про те, що Крим повернеться до України ще за його життя.

"Там є не тільки політична, але й медична складова. Пан Шредер ‒ 1944 року народження, і ми йому, звичайно, бажаємо довгого життя, і зараз ще більше бажаємо, щоб він дійсно побачив повернення Криму під контроль Києва. І скільки ще проживе Путін? Поки він буде тримати важелі влади в Росії у своїх руках, Крим не повернеться", – зазначив Умланд.

На його думку, відхід Путіна означатиме зміну не тільки вищого керівництва, а й режиму, а може, навіть, держави Росії.

"Тоді, я думаю, і постане питання повернення Криму", ‒ підкреслив експерт.

Однак, за словами Умланда, навряд чи йтиметься про повний розпад Російської Федерації, до того ж, подібні сценарії не означають, що політична ситуація може змінитися на краще для України.

"Мені не віриться, що такий розпад ще раз можливий. Думаю, що Росія залишиться, що може бути й на краще: якщо уявити, що виникнуть якісь держави, які матимуть зброю масового ураження, може статися, що вони будуть зовсім не прозахідними чи проукраїнськими, а ще агресивнішими, ніж Російська Федерація. Тому я не впевнений, наскільки було б в інтересах України мати Росію, яка розпадається. У будь-якому випадку, я думаю, що це малоймовірний варіант", ‒ додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Мельник посперечався з лобістом Кремля, 76-річним ексканцлером ФРН Герхардом Шредером про те, що Крим повернеться до України ще за його життя.