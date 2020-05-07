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7 травня • оновлено в 18:46
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/ Політика

Росія сама відмовиться від Криму і поверне його Україні – Умланд

8.5т
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В майбутньому утримувати під контролем анексований Крим для Росії буде складно як з фінансової, так і політичної точки зору.

Про це заявив в коментарі "Радіо Свобода" старший експерт Програми європейських, регіональних і російських досліджень Українського інституту майбутнього (UIF), науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд.

"Все йде до того, що сама Росія в якийсь момент відмовиться від Криму, але при (президенті РФ Володимирі) Путіні це виключено", – зазначив він.

Андреас Умланд вважає, що Росія сама відмовиться від Криму

Андреас Умланд вважає, що Росія сама відмовиться від Криму

Аналітик нагадав про парі, яке запропонував український посол у Берліні Андрій Мельник колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру про те, що Крим повернеться до України ще за його життя.

"Там є не тільки політична, але й медична складова. Пан Шредер ‒ 1944 року народження, і ми йому, звичайно, бажаємо довгого життя, і зараз ще більше бажаємо, щоб він дійсно побачив повернення Криму під контроль Києва. І скільки ще проживе Путін? Поки він буде тримати важелі влади в Росії у своїх руках, Крим не повернеться", – зазначив Умланд.

На його думку, відхід Путіна означатиме зміну не тільки вищого керівництва, а й режиму, а може, навіть, держави Росії.

"Тоді, я думаю, і постане питання повернення Криму", ‒ підкреслив експерт.

Однак, за словами Умланда, навряд чи йтиметься про повний розпад Російської Федерації, до того ж, подібні сценарії не означають, що політична ситуація може змінитися на краще для України.

"Мені не віриться, що такий розпад ще раз можливий. Думаю, що Росія залишиться, що може бути й на краще: якщо уявити, що виникнуть якісь держави, які матимуть зброю масового ураження, може статися, що вони будуть зовсім не прозахідними чи проукраїнськими, а ще агресивнішими, ніж Російська Федерація. Тому я не впевнений, наскільки було б в інтересах України мати Росію, яка розпадається. У будь-якому випадку, я думаю, що це малоймовірний варіант", ‒ додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Мельник посперечався з лобістом Кремля, 76-річним ексканцлером ФРН Герхардом Шредером про те, що Крим повернеться до України ще за його життя.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Герхард Шредер Андреас Умланд Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Крим
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
...и ваши внуки и ваши правнуки будут ждать развала России....
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лаптестан обречен вернуться в свои родные болота. Исторически обречен
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
укрофaшистская дрянь, по самоубийствам на 1 месте Литва, а от короны дохнут больше всех ваши хозяева! В России только 1,5 тысячи yмерло. И не сравнивай свое население в 30 миллионов с населением великой России в 146!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
укрофaшистская дрянь, за Крым кровь проливал русский солдат, а не какой-то там вонючий "укроинець". Крым был, есть и будет русским, а ты можешь пepдеть от злости дальше.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Когда Украина поймёт, что Крым никогда больше не будет мешком картошки - взял, отдал - тогда все встанет на место. Крым выбрал свою судьбу, исправив преступления Хрущева и ельцина, из которых один Крым подарил со всем населением, а другой "забыл" потребовать назад
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
укрофaшистская дрянь, "быстро-медленно" своему пихарю будешь указывать, если он у тебя имеется. Документ найдёшь сама, перебирай корявками - Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года.
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Кристина Cтефанова, ду_ра, где дарственная? Быстро предъявила, идиотка ватноголовая.
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Політика

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