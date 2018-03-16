Росія розв'язала Третю світову війну - Клімкін

На тлі ситуації з отруєнням колишнього шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля в Великобританії, всім прекрасно зрозуміло, що Росія фактично веде Третю світову війну, але гібридними методами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зазначивши, що цим самим Москва поставила себе разом з Північною Кореєю, Сирією або Іраком Хусейна.

"Це означає, що Росія свідомо працює проти Заходу і проти трансатлантичного співтовариства. Це означає, що виникне коаліція, яка має протидіяти фундаментальної російську загрозу, оскільки Росія зараз загрожує самому існуванню цінностей і західного світу", - наголосив він в інтерв'ю ВВС.

При цьому він додав, що саме Україна знаходиться на передньому рубежі цієї боротьби.

"Це означає, що для нас додаткові виклики. І саме така солідарність, не тільки на рівні заяв, для нас дуже важлива. І ця кримська частина - це дуже важливий елемент, але тільки один елемент цієї спільної боротьби", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, раніше військовий експерт передрік результат Третьої світової .