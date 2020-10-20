Росія розуміє, що заплатить за війну в Україні високу ціну, – посол Британії

Російська влада усвідомлює, що буде змушена заплатити велику ціну за агресію проти України й окупацію Криму з Донбасом.

Про це розповіла пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому у вівторок, 20 жовтня.

Дипломатка наголосила, що "Росії потрібно показати, що міжнародне співтовариство підтримує свої зобов'язання".

"Найбільш важливим є те, що Росія розуміє, що є дуже висока ціна, яку їй доведеться заплатити за те, що вона продовжує цей конфлікт. І один складник цієї високої ціни – це санкції. Це чіткий, сильний сигнал", – заявила Сіммонс.

Вона зауважила, що РФ зобов'язана виконувати умови "Мінських угод", але не робить цього.

"Зрозуміло, є великі дебати, коли українська адміністрація намагається реалізувати мирні ініціативи. Але вони намагаються рухатися вперед і робити те, що від них вимагається в цій угоді. Але тут не буде успіху, поки Росія не робитиме те саме", – сказала дипломатка.

Вона зазначила, що Росії потрібно зробити лише одну річ: вийти з Донбасу й повернути Україні Крим.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що головними пріоритетами для нього є встановлення миру на Донбасі і звільнення Криму від окупації.