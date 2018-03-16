Росія розслідуватиме отруєння доньки подвійного агента Скрипаля

Щодо отруєння Юлії Скрипаль в Росії порушено кримінальну справу. Російський Слідком заявляє, що готовий співпрацювати з Великобританією.Російські слідчі порушили кримінальну справу про замах на вбивство у Великобританії на Юлію Скрипаль і справу про вбивство соратника Бориса Березовського Миколи Глушкова. Про це повідомила в п'ятницю, 16 березня, представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, цитує інформагентство "Інтерфакс".

Вона також заявила, що російське слідство готове до співпраці з британськими правоохоронцями. "Планується залучення до розслідування висококваліфікованих експертів, також слідчі готові до спільної роботи з компетентними органами Великобританії", - сказала Петренко. При цьому вона не згадала справу про отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля, яку розслідують у Великобританії та яка стала причиною масштабного дипломатичного скандалу між Москвою та Лондоном.

Нагадаємо, за повідомленнями видання The Telegraph, британські спецслужби вважають, що нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля поклали у валізу його доньки Юлії до її вильоту з Москви до Лондона.

На тлі скандалу прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей заявила про вислання групи російських дипломатів та призупинення контактів з Росією на високому рівні, а також імовірне заморожування російських активів у відповідь на отруєння Скрипаля і його доньки. Офіційний Лондон вважає високоімовірним, що російський уряд і особисто президент Володимир Путін причетні до інциденту. В свою чергу, в Кремлі такі заяви назвали "шокуючою та непробачною поведінкою з точки зору дипломатії".