Росія розробляє нову смертельну зброю: Україна звернулася до НАТО з доповіддю

Українська сторона передала в штаб-квартиру НАТО доповідь про розробку Росією біологічної та хімічної зброї.

Про це написала в своєму Facebook народний депутат, голова української делегації при Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фріз.

"Як мінімум останні три роки Росія веде дослідження вірусів геморагічних лихоманок, зокрема Ебола та Марбург, видаючи це за спроби розробки вакцин. Насправді мова йде про повернення до радянських розробок поєднання Ебола з вірусом віспи", - повідомила вона.

Facebook Ірини Фриз

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За словами нардепа, інформацію підтверджує "аналіз більш ніж п‘яти тисяч позицій державних закупівель та наукової активності декількох російських установ, що знаходяться під МО РФ".

Крім того, за даними української сторони, інша російська дослідницька організація активно закуповує і проводить дослідження, які вказують на розробку нових бойових отруйних речовин з властивостями нервово-паралітичний газів.

Facebook Ірини Фриз

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер Чеченської республіки у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що Росія використовувала токсичні речовини, схожі на "Новачок", для ліквідації чеченських повстанців ще в 2003 році.

Крім того, за його даними, Росія причетна до отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка.