Росія розкритикувала Францію за підтримку України в "нормандському форматі"

Таша Адамович
Таша Адамович
Політика
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  • Україна може не внести "формулу Штайнмаєра" у своє законодавство до кінця 2020 року

  • Французький МЗС виправдав це тривалими дискусіями в ТКГ

  • У Кремлі закликали Париж "більш відповідально" ставитися до ролі посередника у врегулюванні конфлікту на Донбасі

У РФ незадоволені позицією Франції щодо формули Штайнмаєра

Російська Федерація висловила невдоволення позицією Франції щодо так званої "формули Штайнмаєра" та її невнесення до українського законодавства.

Про це говориться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ Росії. Москва вважає, що для надання цій формулі статусу на законодавчому рівні необхідна лише законотворча робота Верховної Ради.

Росіяни розкритикували заяву МЗС Франції, в якій невнесення формули до закону про особливий статус Донбасу виправдано тривалими дискусіями в Тристоронній контактній групі.

У заяві МЗС РФ йдеться, що в грудні 2019 року "нормандський" саміт у Парижі нібито доручив інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство.

У Москві сказали, що ця формула визначає порядок набуття чинності закону про особливий статус ОРДЛО. Її ухвалення нібито було "поступкою Донбасу, який погоджується повернутися до складу України тільки на умовах надання йому особливого статусу".

Заява МЗС РФ

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