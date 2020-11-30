Росія розкритикувала Францію за підтримку України в "нормандському форматі"
Україна може не внести "формулу Штайнмаєра" у своє законодавство до кінця 2020 року
Французький МЗС виправдав це тривалими дискусіями в ТКГ
У Кремлі закликали Париж "більш відповідально" ставитися до ролі посередника у врегулюванні конфлікту на Донбасі
Російська Федерація висловила невдоволення позицією Франції щодо так званої "формули Штайнмаєра" та її невнесення до українського законодавства.
Про це говориться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ Росії. Москва вважає, що для надання цій формулі статусу на законодавчому рівні необхідна лише законотворча робота Верховної Ради.
Росіяни розкритикували заяву МЗС Франції, в якій невнесення формули до закону про особливий статус Донбасу виправдано тривалими дискусіями в Тристоронній контактній групі.
У заяві МЗС РФ йдеться, що в грудні 2019 року "нормандський" саміт у Парижі нібито доручив інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство.
У Москві сказали, що ця формула визначає порядок набуття чинності закону про особливий статус ОРДЛО. Її ухвалення нібито було "поступкою Донбасу, який погоджується повернутися до складу України тільки на умовах надання йому особливого статусу".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 жовтня ТКГ у Мінську погодила текст так званої "формули Штайнмаєра".
У документі сказано, що території ОРДЛО отримають "особливий статус" у тому разі, якщо місцеві вибори там відбудуться відповідно до Конституції та законів України та будуть визнані ОБСЄ.
Пізніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що вибори в ОРДЛО відбудуться лише за умови виведення російських військ.
Також він заявив, що питання змін до Конституції України щодо особливого статусу Донбасу може розглядатися в межах децентралізації.
Зі свого боку віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що питання внесення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде.
Адже це, на його думку, шлях до федералізації та втрати суверенітету країни.