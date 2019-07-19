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Росія раптово визнала Крим Україною

13.9т Читати матеріал російською

Посольство Російської Федерації в Британії несподівано визнало окупований Крим Україною.

У мікроблозі відомства у Twitter була опублікована карта світу, на якій півострів зображений як територія нашої країни.

Українське посольство в Британії оцінило даний жест і подякувало російським представникам в соцмережі.

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"Дякуємо посольству Росії у Великобританії за підтвердження того, що Кримце Україна. Ми раді, що карта, в яку входить український Крим, тепер завантажена у твіттер-аккаунт Міністерства закордонних справ РФ", – йдеться у повідомленні.

Також у пості посольства РФ у Бртаніі були процитовані слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, де він заявив, що "країни НАТО проводять занадто агресивну політику по відношенню до Москви".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зробили різку заяву по Криму. За словами заступника глави МЗС РФ Григорія Карасіна, ситуація чітко визначена.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Великобританія
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ипануццо!!! Цэ ж пэрэмога! Празднуйте, скаклонавты.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пэрэмога фиерически мощно пэрэможная. Завтра кнтрибуцию можно получать.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Сиромашенко Александр, причем охулиарды долярив! и пануваты! мечта любого панадусерика!!!!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Смотрите фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину"! Это правда.
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