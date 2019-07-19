Росія раптово визнала Крим Україною

Посольство Російської Федерації в Британії несподівано визнало окупований Крим Україною.
У мікроблозі відомства у Twitter була опублікована карта світу, на якій півострів зображений як територія нашої країни.
Українське посольство в Британії оцінило даний жест і подякувало російським представникам в соцмережі.
"Дякуємо посольству Росії у Великобританії за підтвердження того, що Крим – це Україна. Ми раді, що карта, в яку входить український Крим, тепер завантажена у твіттер-аккаунт Міністерства закордонних справ РФ", – йдеться у повідомленні.
Також у пості посольства РФ у Бртаніі були процитовані слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, де він заявив, що "країни НАТО проводять занадто агресивну політику по відношенню до Москви".
Thank you #Russian Embassy in UK @RussianEmbassy for confirming that #CrimeaIsUkraine ! We are glad that the map that includes #Ukrainian #Crimea is now uploaded to the twitter account of @mfa_russia https://t.co/4oUGqcGCPE- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зробили різку заяву по Криму. За словами заступника глави МЗС РФ Григорія Карасіна, ситуація чітко визначена.
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