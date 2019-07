Росія раптово визнала Крим Україною

Посольство Російської Федерації в Британії несподівано визнало окупований Крим Україною.

У мікроблозі відомства у Twitter була опублікована карта світу, на якій півострів зображений як територія нашої країни.

Українське посольство в Британії оцінило даний жест і подякувало російським представникам в соцмережі.

"Дякуємо посольству Росії у Великобританії за підтвердження того, що Крим – це Україна. Ми раді, що карта, в яку входить український Крим, тепер завантажена у твіттер-аккаунт Міністерства закордонних справ РФ", – йдеться у повідомленні.

Також у пості посольства РФ у Бртаніі були процитовані слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, де він заявив, що "країни НАТО проводять занадто агресивну політику по відношенню до Москви".

Thank you #Russian Embassy in UK @RussianEmbassy for confirming that #CrimeaIsUkraine ! We are glad that the map that includes #Ukrainian #Crimea is now uploaded to the twitter account of @mfa_russia https://t.co/4oUGqcGCPE