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Росія раптово покликала українського міністра: що сталося

1.2тЧитати матеріал російською

Російська Федерація направила офіційне запрошення Україні для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД.

Про це повідомив постійний представник РФ при статутних та інших органах СНД Андрій Грозов, зазначивши, що захід пройде 5 квітня в Москві, передає ТАСС.

"Російська Федерація офіційно направила в МЗС України запрошення Сергія Лаврова міністру закордонних справ Климкіну (Павло Клімкін - глава МЗС України) взяти участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ. Реакції на це запрошення немає", - сказав він.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

ТСН

Грозов уточнив, що запрошення українській стороні було направлено на початку березня.

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"Ми направили запрошення всім міністрам закордонних справ СНД", - додав постпред Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Павло Клімкін
Місце
Росія
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Савченко Александр
Савченко Александр
А это шоб вытянуть в Россию вислоухого ! А там быстро на паровоз и в Воркуту ! Если смертельно не заболеет по дороге...
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