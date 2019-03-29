Росія раптово покликала українського міністра: що сталося

Російська Федерація направила офіційне запрошення Україні для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД.

Про це повідомив постійний представник РФ при статутних та інших органах СНД Андрій Грозов, зазначивши, що захід пройде 5 квітня в Москві, передає ТАСС.

"Російська Федерація офіційно направила в МЗС України запрошення Сергія Лаврова міністру закордонних справ Климкіну (Павло Клімкін - глава МЗС України) взяти участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ. Реакції на це запрошення немає", - сказав він.

Павло Клімкін ТСН

Грозов уточнив, що запрошення українській стороні було направлено на початку березня.

"Ми направили запрошення всім міністрам закордонних справ СНД", - додав постпред Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році президент України Петро Порошенко запропонував Кабінету міністрів підготувати пропозиції щодо припинення участі України в статутних органах СНД.

У січні 2019 року Україна вийшла з трьох угод по СНД.

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