Росія пригрозила ЄС санкціями у відповідь через Навального

Росія готова дзеркально відповісти на санкції Європейського союзу, які збираються ввести через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу "Дождь".

"Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди в міжнародних відносинах призводять до одного – до відповідних заходів", – сказала представник МЗС Росії.

Нагадаємо, що Великобританія і Нідерланди повністю підтримали вимоги Франції та Німеччини про введення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

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