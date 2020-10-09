Росія пригрозила ЄС санкціями у відповідь через Навального

Карина Бондаренко Політика 07:16, 9.10.2020 Оновлено: 07:18, 9.10.2020

Росія готова дзеркально відповісти на санкції Європейського союзу, які збираються ввести через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу "Дождь".

"Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди в міжнародних відносинах призводять до одного – до відповідних заходів", – сказала представник МЗС Росії.

Нагадаємо, що Великобританія і Нідерланди повністю підтримали вимоги Франції та Німеччини про введення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Російського опозиціонера отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

  • Мністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".

  • Організація перевірила висновки, які зробили експерти в Німеччині, Швеції та Франції, і підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", що не внесено в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

  • Президент України Володимир Зеленський також висловив готовність приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії через отруєння Навального.

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