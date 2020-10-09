Росія пригрозила ЄС санкціями у відповідь через Навального
Лідери ЄС введуть санкції проти Росії через Навального
У Росії зібралися відповісти тим же
При цьому деталей в МЗС РФ не розкрили
Росія готова дзеркально відповісти на санкції Європейського союзу, які збираються ввести через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Про це заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу "Дождь".
"Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди в міжнародних відносинах призводять до одного – до відповідних заходів", – сказала представник МЗС Росії.
Нагадаємо, що Великобританія і Нідерланди повністю підтримали вимоги Франції та Німеччини про введення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Російського опозиціонера отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Мністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".
Організація перевірила висновки, які зробили експерти в Німеччині, Швеції та Франції, і підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", що не внесено в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.
Президент України Володимир Зеленський також висловив готовність приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії через отруєння Навального.