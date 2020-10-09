Росія пригрозила ЄС санкціями у відповідь через Навального

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
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  • Лідери ЄС введуть санкції проти Росії через Навального

  • У Росії зібралися відповісти тим же

  • При цьому деталей в МЗС РФ не розкрили

Олексій Навальний

Росія готова дзеркально відповісти на санкції Європейського союзу, які збираються ввести через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу "Дождь".

"Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди в міжнародних відносинах призводять до одного – до відповідних заходів", – сказала представник МЗС Росії.

Нагадаємо, що Великобританія і Нідерланди повністю підтримали вимоги Франції та Німеччини про введення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Російського опозиціонера отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

  • Мністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".

  • Організація перевірила висновки, які зробили експерти в Німеччині, Швеції та Франції, і підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", що не внесено в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

  • Президент України Володимир Зеленський також висловив готовність приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії через отруєння Навального.

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