Росія поза законом: Радбез ООН підтвердив, що Крим - це Україна

Переважна більшість держав-членів Радбезу ООН висловили повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і зазначила незаконні дії РФ у Криму.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Постійного представництва України при ООН за результатами засідання Радбезу Організації по Криму, яке відбулося 15 березня.

"Проведення засідання показало, що тимчасова російська окупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополь продовжує перебувати в полі зору міжнародного співтовариства і на активному порядку денному Радбезу ООН", - йдеться у повідомленні.

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Засідання Ради Безпеки ООН проходило за формулою Арріа. Такі засідання проводяться з метою надання членам Ради можливості отримати інформацію з того чи іншого питання від широкого кола учасників, які зазвичай не мають змоги бути заслуханими Радою Безпеки.

Ці засідання можуть проводитися в закритому (за участю тільки членів РБ ООН) і відкритому (для всіх держав-членів ООН) форматах і дозволяють учасниками вести прямий діалог з представниками урядів, міжнародних організацій і недержавними акторами з питань, що входять в сферу компетенції СБ ООН.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня Володимир Путін здійснив офіційний візит в анексований Крим. Зокрема, він побував на Керченському мосту. Крім того, він виступив з цинічною промовою перед місцевими жителями. "Завдяки вашим рішенням Севастополь і Крим повернулися до рідного дому, до хати нашої спільної батьківщини", - сказав глава РФ.

У відповідь на це Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій нагадав, що Крим - це Україна.