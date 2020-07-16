Росія повинна взяти відповідальність за вбивство військового медика на Донбасі, – ЄС

Європейський союз очікує, що Росія візьме на себе відповідальність за вбивство військового медика Миколи Іліна на Донбасі і повністю виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами.

Про це заявила прессекретарка представництва Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Набіла Массралі в коментарі для "Радіо Свобода".

"Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність, використає свій вплив на збройні угруповання, які підтримує, і повністю виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами", – сказала Массралі.

У той же час представництво ЄС в Україні відзначило в Twitter, що припинення вогню і повне виконання сторонами своїх зобов'язань є нагальною потребою.

Публікація представництва ЄС в Україні. Twitter

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