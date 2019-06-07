"Росія повинна взяти під контроль!" Зеленський вляпався у скандал через Донбас

Заява на сайті президента України Володимира Зеленського про втрату Росією контролю над найманцями на Донбасі може означати зняття відповідальності за смерть українських військових.
Таку точку зору висловила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook. Вона також припустила, що незабаром ця заява може зникнути з президентського сайту.
"Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами! Йдеться про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе найманців, а відновить контроль", – обурилася парламентарка.
На її думку, після такого офіційного звернення повинні послідувати вибачення і спростування. Своє обурення такоє висловив народний депутат України Володимир Ар'єв.
Ілюстрація
Нагадаємо, що в повідомлення говорилося: "Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління і контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами".
Як писав OBOZREVATEL, відповідна заява на сайті АП Зеленського з'явилася після обстрілу в ніч на 7 червня у Донецькій області. В результаті атаки загинули двоє українських військових, ще восьмеро були поранені.
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