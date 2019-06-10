"Росія повинна взяти під контроль!" У Зеленського виправдалися за скандальну заяву

Президент України Володимир Зеленський своєю скандальною заявою про відновлення контролю Росії над терористам "Л/ДНР" закликав ворогів зменшити кількість обстрілів.

Так пояснила слова президента його прессекретарка Юлія Мендель під час брифінгу 10 червня. Вона заявила: Україна відстоює точку зору, що в Тристоронній контактній групі є представники лише ОБСЄ, Росії та України.

"Ми говоримо, що немає так званих глав "ДНР" і "ЛНР". Є Росія і вона – агресор. Росія завжди говорить, що є вона і глави "ДНР" і "ЛНР". Своїм висловлюванням президент підкреслив, що Росія контролює весь конфлікт і є причиною конфлікту на Донбасі. Тому ми не бачимо якихось моментів, які викликали б такий інтерес", – виправдалася Юлія Мендель.

Юлія Мендель Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі значно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганського в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії. Загинуло двоє українських військових, ще восьмеро були поранені.

Після цього на сайті Зеленского з'явилася заява, що артилерійські обстріли терористів поблизу Новолуганського в Донецькій області свідчать про втрату Росією контролю над своїми найманцями. Зеленський повідомив, що "сподівається, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!