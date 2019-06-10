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/Політика

"Росія повинна взяти під контроль!" У Зеленського виправдалися за скандальну заяву

3.8тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський своєю скандальною заявою про відновлення контролю Росії над терористам "Л/ДНР" закликав ворогів зменшити кількість обстрілів.

Так пояснила слова президента його прессекретарка Юлія Мендель під час брифінгу 10 червня. Вона заявила: Україна відстоює точку зору, що в Тристоронній контактній групі є представники лише ОБСЄ, Росії та України.

"Ми говоримо, що немає так званих глав "ДНР" і "ЛНР". Є Росія і вона – агресор. Росія завжди говорить, що є вона і глави "ДНР" і "ЛНР". Своїм висловлюванням президент підкреслив, що Росія контролює весь конфлікт і є причиною конфлікту на Донбасі. Тому ми не бачимо якихось моментів, які викликали б такий інтерес", – виправдалася Юлія Мендель.

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Юлія Мендель

Юлія Мендель

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі значно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганського в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії. Загинуло двоє українських військових, ще восьмеро були поранені.

Після цього на сайті Зеленского з'явилася заява, що артилерійські обстріли терористів поблизу Новолуганського в Донецькій області свідчать про втрату Росією контролю над своїми найманцями. Зеленський повідомив, що "сподівається, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами".

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Особи
Володимир ЗеленськийЮлія Мендель
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Россия всегда говорит, что есть она и главы "ДНР" и "ЛНР". Своим высказыванием президент подчеркнул, что Россия контролирует весь конфликт и является причиной конфликта на Донбассе." ----------------------------------------------------------------------------------- Интересно, как её светлый мозг сумел сделать такой вывод? Видимо нужно родится на Украине, что бы это понять.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Неужто Зеленскому нужна говорящая голова, которая будет его электорату объяснять, что нацлидер хотел сказать... Это уже было и лучше ныне покойного Чечетова и А. Герман этого никто сделать не мог! Но Зеленский же должен быть умнее Януковича - все таки юрист (прямо, как Жириновский в эрэфии), а Янукович всего лишь проффессор.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Что за президент, если его слова должна пояснять мартышка?
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