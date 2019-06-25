ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Росія повернулася до ПАРЄ: Україна вдалася до крайніх заходів

2.1тЧитати матеріал російською

Через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію Україна відкликала посла при Раді Європи для консультацій.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Проблема зовсім не у самому факті повернення російської делегації у ПАРЄ — це скоріше символіка. Дуже неприємна, але символіка. Реальна проблема в тому, що це поштовх до створення нової нормальності у відносинах із РФ", — пояснив він.

Новини
"Європо, прокинься!" ПАРЄ яскраво помстилися за підігравання Росії. Відео

Дипломат наголосив, особливо прикро, що повернення РФ трапилося за французького головування у РЄ.

"Бути країною-засновником "нормандського формату" і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодної з умов — це, вибачте мою французьку, повний mauvais ton. Просто тотальний когнітивний дисонанс, який іще відгукнеться всій Європі", — повідомив глава МЗС.

Клімкін наголосив, що фінансовий чинник повернення РФ до ПАРЄ істотний, але не був визначальним фактором.

"Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було ухвалене до президентських виборів в Україні. Воно визрівало і було б ухвалене за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні", — зазначив він.

ПАРЄ

ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Пізніше у ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. Протягом 24 годин російська делегація зможе працювати у залі так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, що пов'язані з її повноваженнями.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Павло Клімкін
Теги
ПАРЄпосол
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
16
Смішно
7
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
"... это, простите за мой французский, полный mauvais ton." Ха, тогда простите меня за мой английский, вам, ххлы polniy pizdeц ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сохар Лидия
Сохар Лидия
ЗЕпрезидент ау.......
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel