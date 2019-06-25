Росія повернулася до ПАРЄ: Україна вдалася до крайніх заходів

Через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію Україна відкликала посла при Раді Європи для консультацій.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Проблема зовсім не у самому факті повернення російської делегації у ПАРЄ — це скоріше символіка. Дуже неприємна, але символіка. Реальна проблема в тому, що це поштовх до створення нової нормальності у відносинах із РФ", — пояснив він.

Дипломат наголосив, особливо прикро, що повернення РФ трапилося за французького головування у РЄ.

"Бути країною-засновником "нормандського формату" і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодної з умов — це, вибачте мою французьку, повний mauvais ton. Просто тотальний когнітивний дисонанс, який іще відгукнеться всій Європі", — повідомив глава МЗС.

Клімкін наголосив, що фінансовий чинник повернення РФ до ПАРЄ істотний, але не був визначальним фактором.

"Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було ухвалене до президентських виборів в Україні. Воно визрівало і було б ухвалене за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні", — зазначив він.

ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Пізніше у ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. Протягом 24 годин російська делегація зможе працювати у залі так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, що пов'язані з її повноваженнями.

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