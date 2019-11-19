Росія повернула Україні кораблі: НАТО виступив із заявою

НАТО підтримав передачу Росією Україні кораблів, які країна-агресорка незаконно затримала в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, це сприятиме переговорам сторін у "нормандському форматі", а також реалізації Мінських угод, передає "ТАСС".

"Я вітаю передачу кораблів Росією. Їй давно треба було це зробити. Це відповідає міжнародним зобов'язанням Російської Федерації. Я думаю, що це хороший чинник, і сподіваюся, що сприятиме прогресу в реалізації Мінських угод і допоможе зусиллям у "нормандському форматі", – заявив він.

Повернення Росією кораблів Україні

Нагадаємо, раніше про повернення кораблів Україні схвально висловився президент Франції Еммануель Макрон. А українська омбудсвумен Людмила Денисова назвала передачу суден ще одним кроком до звільнення з російських в'язниць українських бранців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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