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19 листопада • оновлено в 14:34
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Росія повернула Україні кораблі: НАТО виступив із заявою

3.5т
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НАТО підтримав передачу Росією Україні кораблів, які країна-агресорка незаконно затримала в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, це сприятиме переговорам сторін у "нормандському форматі", а також реалізації Мінських угод, передає "ТАСС".

"Я вітаю передачу кораблів Росією. Їй давно треба було це зробити. Це відповідає міжнародним зобов'язанням Російської Федерації. Я думаю, що це хороший чинник, і сподіваюся, що сприятиме прогресу в реалізації Мінських угод і допоможе зусиллям у "нормандському форматі", – заявив він.

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Повернення Росією кораблів Україні

Повернення Росією кораблів Україні

Нагадаємо, раніше про повернення кораблів Україні схвально висловився президент Франції Еммануель Макрон. А українська омбудсвумен Людмила Денисова назвала передачу суден ще одним кроком до звільнення з російських в'язниць українських бранців.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Теги
НАТО Керченська протока
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
На ответственное хранение вещдоки передали...Храните ответственно...а то выставим счет!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Интересно, если Россия напала на Украину, то почему тогда она возвращает Украине её корабли? Эй, майд.ауны, что можете ответить?
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Pollak John
Pollak John
ватный скот , в стойло !! ))
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