Росія повернула Україні кораблі: НАТО виступив із заявою

НАТО підтримав передачу Росією Україні кораблів, які країна-агресорка незаконно затримала в Керченській протоці в листопаді 2018 року.
За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, це сприятиме переговорам сторін у "нормандському форматі", а також реалізації Мінських угод, передає "ТАСС".
"Я вітаю передачу кораблів Росією. Їй давно треба було це зробити. Це відповідає міжнародним зобов'язанням Російської Федерації. Я думаю, що це хороший чинник, і сподіваюся, що сприятиме прогресу в реалізації Мінських угод і допоможе зусиллям у "нормандському форматі", – заявив він.
Повернення Росією кораблів Україні
Нагадаємо, раніше про повернення кораблів Україні схвально висловився президент Франції Еммануель Макрон. А українська омбудсвумен Людмила Денисова назвала передачу суден ще одним кроком до звільнення з російських в'язниць українських бранців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки зазнали поранень. Окупанти нелегально помістили їх у московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
15 листопада газета "Коммерсант" повідомила, що Росія поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" до "нормандського саміту", запланованого на 9 грудня.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.
18 листопада стало відомо, що передача відбулася. У МЗС України заявили, що, незважаючи на такий крок, розгляди у цій справі продовжаться в арбітражному суді Гааги.
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