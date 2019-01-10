''Росія поверне Донбас!'' Кравчук розкрив плани Путіна щодо України

Перший президент України Леонід Кравчук висловив переконання, що Росія обов'язково поверне окуповані території Донбасу до складу України.

На його думку, РФ не потрібні зруйновані міста і села. Про це Леонід Кравчук повідомив у інтерв'ю виданню "Факти".

"Зруйнований Донбас Росія поверне, бо він їй не потрібен. Але питання деокупації Донбасу і Криму не можна розглядати разом. Доти, доки не сядемо за стіл із Кремлем, нічого не буде. Інші нам допомагатимуть, сприятимуть, але вирішити цю проблему повинні ми з Росією", — висловив свою точку зору перший президент України.

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Водночас він зазначив, що раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що ''не обговорюватиме жодні питання'' з чинним президентом України Петром Порошенком.

Проте, на думку Кравчука, новий масштабний наступ Росії малоймовірний.

"Вони анексували Крим, але не можуть із ним впоратися. Уявіть, що, не дай Боже, збожеволіють і окупують всю Україну. Їхньої військової могутності на це, може, і вистачить. Але ж потім треба буде змусити український народ жити так, як хоче Путін... Ми будемо битися до останнього. Думаю, що Путін це розуміє", — заявив Леонід Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня на зустрічі у Києві з талановитою молоддю Петро Порошенко пообіцяв швидке повернення непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Президент нагадав про домовленості з Радою Європейського Союзу про спеціальні програми для Донецької області, які допоможуть відновити інфраструктуру, забезпечити розвиток муніципального транспорту, модернізувати мікрорайон у Маріуполі.