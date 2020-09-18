Росія постійно підвищує ставки на переговорах щодо Донбасу, – Костін

Росія робить вигляд, що не відмовляється від мирного врегулювання на Донбасі, але не робить жодних кроків для просування вперед, тому що підвищує ставки.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін в ефірі ток-шоу "Право на владу". За його словами, така поведінка Росії абсолютно незрозуміла європейським партнерам.

"Насправді ситуація непроста. Вона пов'язана з тим, що Росія постійно намагається підвищувати ставки в цих переговорах. На мій погляд, це реакція на дуже активну позицію української делегації як у Мінському форматі – Тристоронній контактній групі, так і в форматі нормандському", – зазначив Костін.

Він наголосив, що Росія, формально не відмовляючись від мирного процесу, нічого не робить для його реалізації.

"Тому там слова чітко розходяться зі справами. Для нас теж до кінця не зрозуміло, чому вони так поводяться у цей конкретний момент", – заявив представник України в ТКГ.

Костін відзначив, що переговори в "нормандському форматі" йдуть непросто, але найголовніше, що всі підтвердили необхідність збереження режиму припинення вогню.

"Тут абсолютно чітка позиція всіх. Важливо, що в цей момент мова йде, зокрема, про виконання питань, що стосуються гуманітарної складової. Це, насамперед, обмін, і в другу чергу, допуск Міжнародного комітету Червоного хреста на окуповану територію", – сказав Костін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі ТКГ 16 вересня Росія заблокувала процес переговорів у трьох підгрупах, зокрема, про новий обмін полоненими. Вона поставила ультиматум Україні щодо місцевих виборів.