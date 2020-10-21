Росія поскаржилася, що води в Криму до кінця року не буде: в Україні назвали умову постачання

Російська влада заявила, що ситуація з водопостачанням в окупованому Криму не поліпшиться до кінця року. Тим часом в Україні нагадали про умови, за яких її постачання буде відновлено.

На нараді з російським президентом віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін зазначив, що водність річок варіюватиметься від 10 до 60% від норм, передає РІА Новости.

"На жаль, за прогнозом у четвертому кварталі 2020 року в нас залишається складна ситуація, спричинена маловоддям. І ситуація, мабуть, з недоліком води збережеться", – сказав чиновник.

Зі свого боку, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко заявив, що вода через Північно-Кримський канал піде тільки після деокупації Криму, повідомляється на сайті відомства.

Він зазначив, що Росія намагається перекласти свою відповідальність за водопостачання півострова на Україну.

"Продовження цинічних спекуляцій щодо води є додатковим кроком РФ з метою перетворити жертву агресії в "порушника", нівелювати відповідальність за свої міжнародно-протиправні діяння, а також елементом стратегії примусу України надати воду в Крим, але ця стратегія РФ не спрацює", – наголосив Яременко.

Він нагадав, що до складної ситуації з водопостачанням на півострові призвела тотальна мілітаризація Криму й військова інфраструктура.

Нагадаємо, що окупанти в Криму перевели Севастополь у "режим підвищеної готовності" через дефіцит води. Вони сподіваються, що осінньо-зимові опади хоч трохи полегшать ситуацію. Про те, чи врятує зима Крим від безводдя, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.