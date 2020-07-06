Росія почне нову війну 7 липня, – політтехнолог Петров

У вівторок, 7 липня, Росія може почати нову фазу збройного конфлікту на території України.

Як написав політтехнолог Володимир Петров в авторській колонці на "TK Media", причиною цього став провал переговорів радників глав країн "нормандської четвірки" в Берліні 3 липня.

"Що призвело до війни, яка розпочнеться 7 липня і про яку ми поки не знаємо і не чекаємо? Привела остання "нормандська" зустріч у Берліні", – сказав він.

За інформацією Петрова, росіяни заявили, що Україна не виконала жодну зі своїх умов із тієї понятійки, яку підписали між собою глава Офісу президента Андрій Єрмак із української та заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак із російської сторони.

"Росіяни пообіцяли підтримувати обмін полоненими, забезпечити транзит газу й повернути 3 мільярди доларів. Українці, зі свого боку, повинні були забезпечити зміни до Конституції, внести статті про особливий статус ДНР-ЛНР і дописати пункт про вибори. Плюс там ще були пункти про подавання води в Крим, пряме авіасполучення між Україною і Росією, відведення військ, але всі ці пункти були вторинні, основною умовою було внесення змін до Конституції. Росіяни вважають, що вони свої умови виконали, а ось українці вкотре з гідністю плюнули ворогові в обличчя", – стверджує політтехнолог.

Він зазначив, що Єрмак виявився для росіян не таким простим і зрозумілим, як вони думали.

"Ні для кого не секрет, що базовим скілом, через який Єрмака поставили керувати Офісом, була озвучена ним можливість повернути в Україну мир. Політичні та соціальні зв'язки Єрмака повинні були забезпечити Кремлю в особі Козака максимально зрозумілі дискусію і процес встановлення перемир'я. Але "щит президента" підніс Росії патріотичний сюрприз, демонстративно "кинувши" особисто Путіна", – підкреслив Петров.

За його словами, з Берліна всі роз'їхалися з жорсткими умовами: Володимир Путін не буде зустрічатися з Володимиром Зеленським доти, доки не будуть виконані всі пункти пакту Єрмака-Козака, а в України є три дні (до 7 липня) на ухвалення змін до Конституції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Берліні на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату не вдалося домовитися з питання особливого статусу окупованого Донбасу. Москва звинуватила Київ у зриві домовленостей.

Пізніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки зустрічі, заявив, що не має наміру вносити зміни до Конституції на вимогу Росії щодо статусу Донбасу.