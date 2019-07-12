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Росія пішла на нову підлість проти українців: у МЗС відповіли

21.3т Читати матеріал російською

Міністерство закордонних справ України назвало рішення Генпрокуратури Росії визнати "небажаною" діяльність "Всесвітнього конгресу українців" ганебним, яке порушує права української меншини в РФ, і закликало світову спільноту посилити тиск.

"Україна готова зробити всі кроки у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора і закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини, зокрема прав української меншини на території Росії, й посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим", – сказала речник МЗС Катерина Зеленко, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що таке рішення влади Росії вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ.

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"Світовий конгрес українців"

"Світовий конгрес українців"

"ДТ"

Зеленко також висловила подив, що зареєстрована в Канаді неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу й безпеки РФ".

"Всесвітній конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців і цивільних осіб, які постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та української освіти за межами України, а також збереження національної пам'яті про жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар попередив, що Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною на Харківському напрямку.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Горькие головушки у украинских МИДаков.
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Лісовий Степан
Лісовий Степан
Ага.Главное,чтоб рузьгим не запрещали говорить на рузьгом.А патаму ша рузьгие абижаюца.Ага.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Лісовий Степан, пиши на украиньзге языге, cвинoмoрдaя xoxлядь.
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
Лісовий Степан, Ти чому в школі не вчився?    Ганьбиш свідомого дебіла. Чи у тебе ще час грамотності не настав?
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Селяне не перестают удивлять.Намедни запретили телемост провести,а здесь возмущены.Лавров кашлянул.
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2 з 3 відповідей | показати всі
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Пигин Макс, Ну зачем же по улицам!!! Медведи с нами живут,по хозяйству помогают!!!))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Лісовий Степан, Да куда нам до такой космической державы как Украина! Мы до сих пор щи лаптями хлебаем. Это на Украине прогресс шагает семимильными шагами, а у нас по улицам медведи гуляют с балалайкой и бутылкой водки.
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