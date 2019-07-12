Росія пішла на нову підлість проти українців: у МЗС відповіли

Міністерство закордонних справ України назвало рішення Генпрокуратури Росії визнати "небажаною" діяльність "Всесвітнього конгресу українців" ганебним, яке порушує права української меншини в РФ, і закликало світову спільноту посилити тиск.

"Україна готова зробити всі кроки у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора і закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини, зокрема прав української меншини на території Росії, й посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим", – сказала речник МЗС Катерина Зеленко, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що таке рішення влади Росії вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ.

"Світовий конгрес українців" "ДТ"

Зеленко також висловила подив, що зареєстрована в Канаді неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу й безпеки РФ".

"Всесвітній конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців і цивільних осіб, які постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та української освіти за межами України, а також збереження національної пам'яті про жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар попередив, що Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною на Харківському напрямку.

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