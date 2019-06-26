"Росія підставила!" У ПАРЄ поскаржилися на "підлість" через секс-скандал

У ПАРЄ обурені тим, що Росія висунула від своєї делегації Леоніда Слуцького, який був звинувачений у сексуальних домаганнях, на посаду віцепрезидента асамблеї.

Делегати вважають, що РФ підставила їх, написав народний депутат України, член української делегації у ПАРЄ Борислав Береза, який спілкувався з двома із них.

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"Скаржаться на те, що вони ж не стежать за новинами в Росії і не знали, що Слуцький був звинувачений у сексуальних домаганнях до журналісток і були докази цього. А вчора (25 червня. — Ред.) їм надіслали посилання на статті у європейських ЗМІ. Їх дуже бентежить те, що автор фрази "Я руки не розпускаю, ну хіба трошечки" повернутий їхніми зусиллями до ПАРЄ і може стати віцепрезидентом Асамблеї", — прокоментував Береза.

За його словами, це може сильно не сподобатися жінкам у період виборчої кампанії.

Скріншот Borislav Bereza/Facebook

Як зазначив депутат, його діалог із делегатами чув ще один колега і запитав у одного зі співрозмовників, чи є у нього діти. Береза додав, що після ствердної відповіді про те, що у делегата є двоє дочок, пролунала фраза про те, що Слуцького не можна запрошувати додому не тільки через те, що хвилюватимуться виборці, а й діти, якщо він дасть волю рукам.

"Бачили б ви очі наших співрозмовників. Звісно, мало хто любить проектувати на себе чужі проблеми. Але ніхто не застрахований від того, щоб зіткнутися з ними. Просто багато хто намагається про це не думати. Так само, як і з російською анексією Криму або окупацією Донбасу. А даремно..." — підсумував депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. Рішення було ухвалене у ніч на 25 червня.

Вдень у ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. За правилами організації повноваження можуть бути заново підтверджені протягом наступних 24 годин.

У Парламентській асамблеї Ради Європи провалили голосування за обрання депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ.

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