Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія обов'язково піде з окупованих Криму та Донбасу, однак для цього потрібен час.

Своєю думкою про переговори з агресором він поділився під час онлайн-дискусії аналітичного центру "Атлантична Рада" (США), передає "Сегодня".

"Я вірю, що в президента Путіна немає іншого вибору, як піти з України – зі Східної України та Криму теж. Решта – це просто питання часу", – зазначив міністр.

Кулеба зробив заяву про повернення Криму та Донбасу ZIK

Кулеба також порівняв перемовини з РФ із ходінням по мінному полю, оскільки Кремль постійно запевняє, що не є стороною конфлікту, водночас періодично висуває умови, здатні зірвати мирний процес щодо Донбасу.

"Вести переговори з Росією – це як крокувати по мінному полю. Ви ніколи не можете знати, де воно вибухне", – заявив Кулеба й додав, що "основні наші підходи й напрямки політики з метою врегулювання конфлікту залишаються абсолютно незмінними".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше три колишні американські посли в Україні – Стівен Пайфер, Джон Гербст і Вільям Тейлор – заявили про нову можливість повернути анексований Крим і закінчити війну на Донбасі шляхом тиску на Росію.