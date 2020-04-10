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10 квітня • оновлено в 09:12
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Росія піде з Криму і Донбасу – Кулеба

9.2т
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія обов'язково піде з окупованих Криму і Донбасу, однак для цього потрібен час.

Своєю думкою про переговори з агресором він поділився під час онлайн-дискусії аналітичного центру "Атлантична Рада" (США), передає "Сегодня".

"Я вірю, що у президента Путіна немає іншого вибору, як піти з Українизі східної України та Криму теж. Рештаце просто питання часу", – зазначив міністр.

Кулеба зробив заяву про повернення Криму і Донбасу

Кулеба зробив заяву про повернення Криму і Донбасу

ZIK

Кулеба також порівняв переговори з Росією з ходьбою по мінному полю, оскільки Кремль постійно запевняє, що не є стороною конфлікту, при цьому періодично висуваючи умови, здатні зірвати мирний процес щодо Донбасу.

"Вести переговори з Росією – це як крокувати по мінному полю. Ви ніколи не можете знати, де воно вибухне", – заявив Кулеба і додав, що "основні наші підходи і напрямки політики з метою врегулювання конфлікту залишаються абсолютно незмінними".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше три колишніх американських посли в Україні – Стівен Пайфер, Джон Гербст і Вільям Тейлор – заявили про нову можливість повернути анексований Крим і закінчити війну на Донбасі шляхом тиску на Росію.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Кулеба Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Донбас
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
))) Одни лапти на сайте!!! Чувствуют кончину и бесятся! Все будет - Украина!!! ))))
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0
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Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
Да что же это напасть такая у окраины с министрами МИД? Один смешнее другого...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Надеемся, что свiдомо MAHДAйнутая мpa3oта законспектировала МОЩНУЮ речь ентого политика современности?? очередного
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3
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